Come ormai consuetudine da qualche anno a questa parte la nuova stagione del calcio italiano prenderà il via ad agosto con la disputa dei turni preliminari di Coppa Italia.



Pur mancando ancora ufficialmente le date delle sfide, la Lega ha stabilito stamane il tabellone tennistico con gli incroci che porteranno fino alla finale di Roma, mantenendo inalterata la tanto discussa formula delle ultime annate.



Il cammino del Genoa inizierà nei trentaduesimi di finale, in programma presumibilmente a ridosso del Ferragosto. Avversario a Marassi il Modena. In caso di qualificazione i rossoblù si scontreranno poi a fine autunno con una tra Monza, Reggiana e Virtus Entella, mentre ulteriori passaggi del turno metterebbero il Grifone al cospetto della Lazio prima e quasi certamente della Roma subito dopo. In semifinale la teorica, ma francamente molto remota, possibilità di un derby con la Sampdoria, sempre che Napoli, Juventus, Torino e Salernitana (tra le altre) abbiano nel frattempo già salutato la competizione.



Nella sua storia ultracentenaria il Genoa ha vinto il trofeo tricolore in una sola occasione, nel lontano 1937, anno della terza edizione della coppa.