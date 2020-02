Non si sono ancora placati gli echi dell’ultima giornata di campionato, ed ecco irrompere la Coppa Italia con le due semifinali, entrambi in programma a San Siro. Conferma e riscatto sono gli stati d’animo che animano le quattro formazioni ancora in lizza per la vittoria finale.Il programma verrà aperto domani dalla sfida tra Inter e Napoli che si incontrano per la decima volta nella competizione nazionale con i nerazzurri che prevalgono nettamente 6-3 per quanto riguarda i passaggi del turno, mentre nel 1978 la vittoria nerazzurra diede il trofeo alla squadra allora allenata da Bersellini. Le quote, anche in virtù dell’impresa compiuta nel derby contro il Milan, vedono i nerazzurri nettamente favoriti, con il segno «1» a 2,00, rispetto agli azzurri, quota di 3,75, ancora tramortiti dal ko interno con il Lecce. Il pareggio si gioca a 3,40. Quote pro Inter anche per il passaggio del turno: Conte in finale vale 1,70, Gattuso è a 2,02.Tra i protagonisti, gli occhi sono puntati sui bomber di entrambe le squadre tutti in odore di doppietta: la più probabile è quella di Lukaku che pagherebbe quattro volte la posta mentre lato Napoli è un testa a testa tra Milik, Insigne e Mertens tutti quotati a 7,00. Giovedì sera, sempre a San Siro, Milan e Juventus si sfideranno per la quinta volta nella loro storia in una semifinale di Coppa Italia. I precedenti sorridono ai bianconeri che, solo nel 1967, non riuscirono ad approdare alla finale per mano dei rossoneri. Milan che, allargando il discorso a tutti i turni della competizione nazionale, non elimina la Juventus da ben 35 anni e, anche in questa occasione, non beneficia del pronostico. I quotisti, infatti, vedono gli uomini di Sarri favoriti con una quota di 2,10 rispetto al 3,50 dei padroni di casa rossoneri, con la «X» data a 3,35. Bianconeri favoritissimi anche per il passaggio del turno, a 1,27 contro 3,40.Un successo di misura, 0-1, di Bonucci e compagni è dato a 7,00 mentre il medesimo risultato per i rossoneri prevede una quota di 9,75. Milan-Juventus però è anche il confronto fra le personalità più strabordanti del campionato italiano, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Oltre ad essere leader nati e bomber di razza, entrambi sono dei grandi esperti sui calci piazzati. Proprio per questa loro peculiarità, gli analisti di Stanleybet danno un gol di CR7 direttamente su punizione a 2,47 mentre quello di Ibra è quotato a 3,30.