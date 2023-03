La Serie A pensa a un ritorno al passato per la Coppa Italia: la reintroduzione di una fase a gironi. Martedì si è svolto il consiglio di Lega che aveva come ordine del giorno una discussione sull’attuale formula della Coppa Italia e su eventuali modifiche da applicare alla competizione. Come riporta Tuttosport, tra le idee sottoposte per il triennio 2024/27, che verranno esaminate nella prossima assemblea in calendario lunedì, c'è quella di tornare a una fase conclusiva della Coppa italia che vedrebbe dei gironi all'italiana, una formula usata 40-50 anni fa.



DUE STRADE - Al vaglio, si legge, ci sono due possibilità per arrivare a questa fase a gironi: la prima prevede 4 gruppi da 4 squadre, per un totale di 16 formazioni, lo stesso numero di quelle attuali con la formula a eliminazione diretta; la seconda invece prevede sempre 4 gironi ma da 3 squadre ciascuno, il che porterebbe a una modifica delle fasi precedenti. In entrambe le formule, le prime di ognu gruppo accederebbero alle semifinali, che prevedono andata e ritorno esattamente come ora. Con la prima soluzione il numero di gare passerebbe da due (ottavi e quarti) a tre. Con la seconda il numero delle squadre sarebbe di 12 e a ognuna sarebbero garantite 2 partite. A rimanere inalterato sarebbe l’ingresso delle 8 prime classificate della Serie A precedente, come avviene già adesso.