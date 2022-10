La stagione della Sampdoria in Serie A è partita nel peggiore dei modi, con l’ultimo posto in classifica senza aver mai ottenuto una vittoria. Questi risultati hanno portato anche al cambio dell’allenatore con Dejan Stankovic che ha sostituito Marco Giampaolo. Il serbo ha ottenuto finora un pareggio e una sconfitta, e nel match di Coppa Italia in casa contro l’Ascoli cerca il primo successo italiano, offerto a 1,55 su Snai contro il 5,75 dei bianconeri. Nel mezzo il segno «X» fissato a 4. Più equilibrio invece tra Goal, a 1,80, e No Goal, proposto a 1,90. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, il capitano doriano Fabio Quagliarella – anche ex del match – cerca il primo gol stagionale visto a 2 volte la posta, mentre si gioca a 3,50 il centro di Cedric Gondo, capocannoniere dei marchigiani in Serie B con 4 reti.