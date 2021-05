tutte le regioni tornano in fascia gialla. Ecco il calendario delle prossime riaperture, così come riportato oggi da Corriere.it.Non sarà più necessario fare cinque giorni di quarantena per chi rientra dai Paesi dell’Unione europea.Riaprono le piscine all’aperto.Riaprono gli stabilimenti balneari.La cabina di regia esamina le richieste dei governatori e delle associazioni di categoria. In particolare si dovrà stabilire:- La data di apertura dei centri commerciali nel fine settimana.- La data di apertura delle piscine al chiuso.- La data per consumare al bancone del bar.- La data di apertura dei ristoranti a cena al chiuso.- La data per i banchetti dei matrimoni.- L’eventuale anticipazione della data di apertura dei parchi tematici.Nella settimana tra il 17 e il 21 il governo varerà il decreto che riscrive il calendario.Il nuovo monitoraggio stabilirà il livello di rischio delle varie regioni sulla base dei nuovi parametri che terranno conto dei nuovi contagiati e dell’Rt ospedaliero, vale a dire il numero di persone ricoverate nei reparti Covid e nelle terapie intensive.Il coprifuoco scatterà alle 23 per durare fino alle 5.Potrebbe essere consentita la consumazione al bancone del bar.Riaprono le palestre.Riaprono i ristoranti al chiuso dalle 5 alle 18. Potrebbe essere consentita la riapertura al chiuso anche la sera.Potrebbe essere consentito lo svolgimento dei banchetti nuziali seguendo i protocolli già presentati dalle associazioni di categoria.Ripartono le fiere e i convegni.Fissata la riapertura dei parchi tematici, che però hanno chiesto un’anticipazione.