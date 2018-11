Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore ed ex dirigente dell'Inter, ha parlato a margine dell'International Combined Meeting di Genova della situazione dei nerazzurri: "Marotta è un grande dirigente, vedremo se arriverà. Se con lui può arrivare Modric? Io penso che questo sia un sogno, sinceramente faccio fatica a pensare che se non sono riusciti a trattenere Cancelo e Rafinha si possa andare a prendere Modric".



SU ANDERSEN E ZHANG - "Inter su Andersen? Se i dirigenti avranno l'occhio lungo come con Skriniar, allora si può pensare di fare grandi cose in futuro. Steven Zhang è un ragazzo serio, che non parla a caso. Dice che ha l'Inter nel cuore e che la porterà in alto, questa è la cosa più importante e io gli credo".