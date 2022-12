non ci sta. E alla vigilia del super ottavo di finale con il Brasile sbotta contro la Fifa: "Il Brasile per me è la principale favorita di questo Mondiale, peròCosì è, e ciò fa la differenza".Bento ha contestato la differenza di calendario rispetto al, che ha giocato proprio contro lanella serata di giovedì, ma scenderà in campo martedì e non lunedì, con un ulteriore giorno di riposo: "un'altra formazione per far riposare chi aveva giocato fino a quel momento".Il ct, in conferenza stampa, ha poi continuato: "Non abbiamo il tempo di allenarci a dovere, perché è impossibile trasmettere qualcosa ai giocatori se dopo appena 72 ore devi tornare in campo.Credo non sia umano, e neppure giusto".