Fatto. Il 2 dicembre 2022 resterà perun giorno da album dei ricordi, anche se a metà. Il tecnico della nazionale asiatica non ha vissuto in campo la gioia della vittoria contro il suo, perché squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il. Si è consolato regalandosi una sfida da sogno col Brasile (certa quasi del tutto), che oggi è già un successo.Nel 2002, Bento chiuse la sua esperienza di giocatore con la nazionale proprio contro laNella fase a gironi del mondiale nippo-coreano, il gol diproiettò gli asiatici agli ottavi ed eliminò i portoghesi. Sliding doors, attimi rivissuti poche ore fa in conferenza stampa: "È stata la mia ultima partita come giocatore della nazionale, questo è il ricordo che ho. Ne sono orgoglioso indipendentemente dal risultato e da partite specifiche, ho rappresentato il mio paese in una Coppa del Mondo".Vent’anni dopo, il destino si è rifatto vivo. Bento aveva allenato la nazionale lusitana nel quadriennio 2010-2014 e l’ha ritrovata in Qatar da avversario con quella che oggi è la "sua", cogliendo un successo in rimonta e in extremis grazie alle reti die di. Per il tecnico nato a Lisbona nel ’69, l’attesa per il finale di Uruguay-Ghana e l’esultanza del gruppo ha solo suggellato una storia che sembra uscita da un film. Un racconto mondiale, la chiusura di un cerchio: "Sono nato portoghese, morirò portoghese e ne sono orgoglioso. Sono anche molto orgoglioso di aver allenato questi giocatori per più di quattro anni".Ricordi, intrecci. Ma in fondo, il copione era già in testa: "Per la partita con il Portogallo penso che serva fortuna, ma non abbiamo altro posto dove andare se non avanti. Questa è la nostra ultima risorsa". Oggi perè arrivata la rivincita. I lusitani e gli asiatici volano a braccetto al prossimo turno: