Il ct della Corea del Sud ha annunciato la lista preliminare dei 28 calciatori convocati per il Mondiale; il prossimo 3 giugno sarà consegnato l'elenco definitivo dei 23 selezionati per la Russia. La nazionale asiatica è inserita nel girone F con Germania, Svezia e Messico.



PORTIERI: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka) y Cho Hyun-woo (Daegu FC).



DEFENSORI: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Kwon Kyung-won (Tianjin Quanjian), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors) y Go Yo-han (FC Seoul).



CENTROCAMPISTI: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Kwon Chang-hoon (Dijon), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa), Koo Ja-cheol (Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Lee Chung-yong (Crystal Palace) y Moon Seon-min (Incheon United).



ATTACCANTI: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Lee Keun-ho (Gangwon FC) y Hwang Hee-chan (Salisburgo).