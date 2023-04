Juve-Inter non finisce più. La Questura di Torino ha annunciato che 171 tifosi della Juventus saranno sottoposti al provvedimento Daspo. È il risultato dell'inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, nell'ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, un lavoro imponente fatto attraverso audio e filmati che ha permesso di individuare chi durante Juventus-Inter, giocata all'Allianz Stadium lo scorso 4 aprile nella semifinale di Coppa Italia, lanciò dal primo anello della Curva Sud cori e ululati indirizzati al giocatore neroazzurro Lukaku. A quanto scrive Ansa, gli insulti a sfondo razzista vennero lanciati da 250 persone.



L'INCHIESTA - Dopo aver segnato ed esultato di fronte alla curva avversaria, Lukaku fu ammonito per la seconda volta ed espulso. La sua squalifica è stata poi graziata dopo il provvedimento del presidente della Figc, Gravina. Le indagini sono tuttora in corso e puntano a identificare tutti quanti siano stati coinvolti nella vicenda. I 171 in questione, appartenenti ai gruppi ultrà bianconeri, oltre che dal Daspo, sono stati raggiunti da contravvenzioni per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo per avere intonato i cori. Durante l'inchiesta della Digos sono stati anche segnalati alla procura federale altri cori, sentiti a metà del primo tempo della stessa gara, in cui la quasi totalità del settore ospiti cantava "Liverpool, Liverpool" in riferimento ai tragici fatti dell'Heysel.