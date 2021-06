La Uefa vuole vederci chiaro sui possibili cori discriminatori intonati dai tifosi dell'Ungheria nelle partite contro Portogallo e Francia, disputate alla Puskas Arena di Budapest in occasione di Euro 2020: come si legge in una nota ufficiale, è stata ufficialmente aperta un'indagine sulle due partite per approfondire la vicenda. Nel dettaglio, si tratterebbe di potenziali cori omofobi durante la sfida con i lusitani (bersaglio Cristiano Ronaldo) e di cori invece razzisti all'indirizzo di Benzema e Mbappé.