Rischia grosso la Lazio, ancora una volta a causa del comportamento di una parte dei suoi tifosi più caldi. Secondo quanto riferisce Il Tempo, gli ispettori federali presenti allo stadio "Rigamonti" di Brescia in occasione della partita di sabato scorso hanno rilevato cori e ululati di stampo razzista nei confronti di Mario Balotelli.



La relazione è arrivata al Giudice Sportivo, che dovrà dunque esprimersi su questo nuovo caso che riguarda la curva della squadra biancoceleste, più volte sanzionata in passato e punita pesantemente dalla Uefa solo lo scorso ottobre (chiusura parziale della Nord dell'Olimpico) per il comportamento avuto in occasione delle sfide di Europa League contro il Celtic Glasgow.