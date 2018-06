Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz



Sfida delicata e decisiva quella di questa sera tra. In ballo, infatti, c'è il passaggio agli ottavi di finale. I portoghesi si affidano, come sempre, alla propria stella, Cristiano, autore di 4 gol in 2 partite; gli iraniani, invece, sono pronti a tutto pur di centrare un risultato storico. Tanto che, nella notte, i tifosi della nazionale allenata da Carlossi sono recati sotto l'hotel dove alloggiaintonando cordi e suonando vuvuzelas.- Il capitano del Portogallo, infastidito, si è affacciato dalla finestra della sua camera per chiedere di fare silenzio, mimando il segno del dormire ai fastidiosi tifosi.