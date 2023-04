La vergogna travalica le nazioni. Dopo le tante polemiche sui cori razzisti in Juve-Inter ai danni di Lukaku, arriva dall’Inghilterra la notizia di tre arresti per alcuni tifosi che, durante la gara di Premier tra Wolves e Chelsea, si sono resi protagonisti di cori omofobi e discriminatori.



Ad annunciarlo è stata la stessa società che ha ospitato la partita. "L'omofobia, come tutte le altre forme di discriminazione, non ha posto nel calcio o nella società, e chiunque si prodighi in comportamenti discriminatori commette un reato. Possiamo quindi confermare che tre arresti sono stati effettuati dalla polizia delle West Midlands per i cori omofobi e discriminatori in questione", hanno affermato in una nota i Wolves.



Si tratta, come riporta Reuters, di tre uomini di 32, 24 e 21 anni, arrestati con l'accusa di "reato di ordine pubblico che ha causato molestie, allarme o angoscia” e anche per “aver usato parole o comportamenti minacciosi per fomentare l'odio per l'orientamento sessuale". Tutti e tre gli uomini sono stati rilasciati su cauzione mentre le indagini della polizia continuano per individuare altri responsabili.