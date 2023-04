Manchester United-Everton (calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che apre la 30esima giornata di campionato nella Premier League inglese.



Alle ore 16 sono in programma altre sei partite: oltre al ritorno di Lampard sulla panchina del Chelsea in casa del Wolverhampton, spicca la sfida fra allenatori italiani col Tottenham di Stellini che riceve il Brighton di De Zerbi.



Cooper si gioca la panchina del Nottingham Forest sul campo dell'Aston Villa. Trasferte anche per Newcastle e West Ham rispettivamente contro Brentford e Fulham. Leicester-Bournemouth mette in palio punti importanti per la salvezza, con i padroni di casa in trattativa con l'allenatore Jesse Marsch dopo l'addio a Brendan Rodgers.



Poi alle ore 18.30 il Manchester City di Guardiola campione in carica fa visita al Southampton ultimo in classifica.

Domenica nel giorno di Pasqua chiudono il programma Leeds-Crystal Palace (ore 15) e soprattutto Liverpool-Arsenal (ore 17.30).