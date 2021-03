La Uefa vuole vederci chiaro. Dopo una prima indagine, infatti, l'organizzazione calcistica europea ha aperto un procedimento disciplinare su Stella-Rossa Milan: "A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA, è stato avviato un procedimento disciplinare in conformità con l’Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), a seguito degli incidenti verificatisi durante il Round di UEFA Europa League di 32 match tra Stella Rossa e AC Milan (2-2), giocati il 18 febbraio 2021 in Serbia".



Le accuse contro la Stella Rossa sono:



- Comportamento razzista – Art. 14 (2) DR

- Cori provocatori e offensivi – Art. 16 (2) (e) DR

- Violazione del protocollo UEFA Return to Play – Paragrafi 4, 6 e 17.1.7 del protocollo UEFA Return to Play



Il caso sarà trattato dall’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo (CEDB) UEFA a tempo debito.