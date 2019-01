Da quanto raccolto nelle ultime ore, trapela grossa perplessità da parte della Società Sportiva Calcio Napoli, in merito alle dichiarazioni del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla volontà di non fermare il normale svolgimento delle gare di Serie A in caso di nuovi cori razzisti. Una scelta che è destinata, certo, a far discutere, ma che non cambierà la linea della fermezza ormai adottata dal club partenopeo: in caso di ripetuti episodi di discriminazione, il Napoli fa sapere che è disposto anche a iniziative clamorose, come abbandonare il campo di gioco a partita in corso. Tutt'altro che archiviata, quindi, la polemica contro la discriminazione e staremo a vedere, ora, quali saranno gli effettivi rimedi che la società campana avrà intenzione di prendere.