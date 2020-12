In Italia, dall’inizio dela pandemia di coronavirus, almeno 1.757.394 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 14.842, +0,8% rispetto al giorno prima (ieri erano +13.720), mentre i decessi odierni sono 634, +1% (ieri erano +528), per un totale di 61.240 vittime a partire da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 958.629: 25.497 quelle di oggi, +2,7% (ieri erano +19.638). E gli attuali positivi risultano essere in totale 737.525, pari a -11.294 rispetto a ieri, -1,5% (ieri erano -6.487).



I tamponi sono stati 149.232, vale a dire 38.015 in più rispetto a ieri quando erano stati 111.217. Mentre il tasso di positività è del 9,9% (l’approssimazione di 9,945%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti meno di 10 sono risultati positivi; ieri era del 12,3%.