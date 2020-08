La Protezione Civile ha fornito il consueto aggiornamento dei dati relativi alla pandemia di Covid-19 in Italia, dove si registra un nuovo incremento di nuove positività rispetto alle ultime 24 ore. Ecco tutti i numeri nel dettaglio:



Attualmente positivi: 12.924 (+230)

Deceduti: 35.190 (+3, +0,01%)

Dimessi/Guariti: 201.642 (+319, +0,16%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 42 (=)

Tamponi: 7.158.909 (+59.196)

Totale casi: 249.756 (+552, +0,22%)



Nel frattempo, giungono notizie incoraggianti dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amatom, che ha annunciato ufficialmente che dal prossimo 24 agosto partiranno le prime sperimentazioni sull'uomo del vaccino contro il coronavirus prodotto in Italia: "Sono arrivate all'Istituto Spallanzani di Roma le prime dosi del vaccino 'made in Italy' e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull' uomo". Il vaccino, informa la Regione Lazio, ha già superato i test preclinici effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, "che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta dal vaccino e il buon profilo di sicurezza".