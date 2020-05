La Protezione Civile ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus: nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 593, per un totale di 231.732. Il numero di decessi odierno si attesta a quota 70 per un totale di 33.142. I guariti, invece, hanno superato quota 150mila. Con i 3503 odierni siamo infatti a 150.604. Continua a scendere il totale degli attualmente positivi in Italia (47.986), con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri.