Coverciano ha aperto le porte ai malati di coronavirus. Sono arrivati questa mattina nel Centro Federale i primi quattro pazienti Covid-19 in via di negativizzazione, ossia in fase di degenza. Un numero destinato a salire nei prossimi giorni: entro mercoledì infatti saranno 14 i pazienti che completeranno la degenza in isolamento nelle camere che, di solito, ospitano la Nazionale di Mancini: si tratta di anziani della Residenza 'Il Bobolino' di Firenze. Altri dieci in arrivo tra domani e mercoledì quindi, tutti asintomatici ma positivi al coronavirus: e nei prossimi giorni le 54 camere disponibili a Coverciano accoglieranno altri ospiti.