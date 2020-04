"Smettere? Ho ben chiaro in testa che non voglio farlo". Lo annunciain un'intervista concessa ad As. Il centrocampista spagnolo, in scadenza con l'Inter, spiega: " La parte che crea più dubbi a questa età è quella fisica, ma io sono stato straordinariamente bene in questa stagione. Sono stato uno dei migliori nella mia squadra in termini di dati fisici quando ho giocato e questo è stato fondamentale per rendermi conto che voglio ancora giocare, che mi diverto e che vorrei continuare a divertirmi per un anno o due, a seconda di come mi vedo".- Borja Valero si concentra poi sulla stagione che può ripartire dopo lo stop per l'emergenza: "Spero venga conclusa. Ciò significherebbe che i problemi più importanti, che sono quelli della salute, sono stati risolti. Come si risolve per i contratti in scadenza come il mio? Non si sa cosa accadrà.".- Una situazione che può influire sul futuro, partendo dal presupposto di voler continuare: "Certo, uscendo il 30 giugno, posso negoziare con altri club dal primo gennaio, ma queste circostanze hanno sconvolto un po' tutto. Voglio davvero continuare a giocare, almeno uno o due anni. Quando ho giocato in questa stagione mi sono trovato molto bene e ho mostrato un ottimo livello. La situazione genera incertezza, ma voglio continuare".- Borja Valero commenta la situazione emergenza coronavirus, non risparmiando una critica al mondo del calcio: ". Ciò avrebbe dovuto essere evitato fermandosi prima".- Il centrocampista spagnolo si concentra poi sulle ambizioni dei nerazzurri: "C'è un grande desiderio di riportare l'Inter in vetta. Sia i fan che il presidente e l'allenatore sono molto entusiasti del progetto. E questo si vede anche dal tipo di giocatori che sta cercando ora il club. Si investe molto e questo fa salire di livello".- Borja commenta anche la gestione di: "Ha un grande carattere competitivo e fa un brutale lavoro quotidiano, volendo sempre superare se stesso. È molto esigente con se stesso e con tutti gli altri, non solo con i giocatori. Tale requisito fa anche la differenza in campo".- Infine un pensiero su, oggetto di interesse del Barcellona: "Ho un gran rapporto con lui. Sono stato in Italia per otto anni e per me la lingua non è più un problema, ma Lautaro è venuto dall'Argentina molto giovane parlando solo spagnolo, quindi fin dall'inizio gli sono sempre stato vicino aiutandolo in ogni modo possibile. Ha un grande futuro davanti".