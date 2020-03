Amedeo Carboni nel Valencia ci ha giocato tra il 1997 e il 2006, totalizzando ben 245 presenze. Per questo l'ex difensore ci tiene a dire la sua sulla gara di andata dei giallorossi contro l'Atalanta che, secondo molti, sarebbe stata la miccia del contagio, tanto nella bergamasca quanto nella città spagnola. "Senza dubbio è stato un evento sportivo che ha avuto la sua influenza, ma guardare troppo indietro non è il caso, bisogna guardare al presente e alle persone che soffrono di più", ha svelato a Sky Sport.



SPAGNA INDIETRO- "La gara tra Atalanta e Valencia ha comunque ingrandito l'epicentro in Europa. La Spagna, rispetto a noi, è indietro di 10-15 giorni. Ha iniziato a guardare l'Italia come riferimento con questo ritardo".