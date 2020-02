Tra gli effetti collaterali scaturiti dall'ordinanza emanata nella serata di ieri dalla Regione Liguria in merito all'emergenza Coronavirus c'è anche l'obbligo di chiusura, almeno fino alle ore 24 di domenica prossima, di tutti i musei presenti nel territorio regionale.



Una misura che riguarda in prima persona anche il Genoa, il cui Museum a partire da questa mattina ha dovuto adeguarsi alla restrizioni imposta dalle autorità.



La società rossoblù, tramite una nota diramata sul proprio sito ufficiale, fa sapere inoltre che ​"come tutti gli esercizi commerciali in Liguria, il Genoa Store situato sempre a Palazzina San Giobatta sarà fruibile da martedì a domenica nel canonico orario 10-19, così come il Ticket Office dove si svolgono di norma le prevendite dei biglietti".