Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha annunciato oggi la donazione di un miliardo di euro per la raccolta fondi World against Covid-19, per sviluppare un vaccino: “Dobbiamo unire le forze e donare. Dobbiamo raggiungere almeno 7,5 miliardi di euro, o 8 miliardi di dollari». Italia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Canada, Giappone, Arabia Saudita partecipano all’iniziativa. La Francia donerà 500 milioni, la Norvegia 1 miliardo, la Spagna 125 milioni, l’Italia 140, la Germania 525 e la Gran Bretagna 388 milioni di sterline.