La, progetto di charity che coinvolge alcuni tra i rapper ed i produttori del panorama hip hop nazionale, ha sede su Milano dove svolge la maggior parte della propria attività. In tre anni la NHH ha giocato più di 200 partite settimanali attraverso il meccanismo del #giocaconnoi : squadre di fan donano il fee del campo in beneficenza e contemporaneamente hanno la possibilità di giocare con i propri idoli: Shade, Eddy Veerus de Il Pagante, Junior Cally, Edo Fendy, Roofio...Hanno creato così il: un torneo di Fifa 20 con la formula del PRO CLUB visibile in diretta dal profilo Twitch della NHH.Con questa campagna il concetto di charity on line da casa rappresenta quindi il prolungamento per necessità del #Play2Give off line.Questa iniziativa parte anche dalla circostanza che anche l'OMS recentemente ha sollecitato la funzione "terapeutica" dei giochi on line per socializzare da casa senza correre rischi del contagio (Fonte Corriere della Sera).La Nazionale Hip Hop ha quindi ideato, sviluppato e prodotto il progetto #Play2GiveAtHome che determina il passaggio dal campo reale al virtuale con lo stesso spirito di gruppo e con la stessa voglia di aiutare gli altri divertendosi.La finalità dell'operazione è quella di sostenere la campagna #MilanoAiuta della Fondazione Comunità di Milano che si occupa in questo periodo di raccogliere fondi per assistere anziani e persone disagiate nel territorio di Milano.con il sistema PRO CLUB in cui ogni giocatore da casa con gli amici può creare una squadra in cui ogni partecipante da casa può gestire un solo calciatore virtuale. (sistema quello del PRO CLUB attivo da settembre 2019)Le squadre di fan della Nazionale Hip Hop possono partecipare dopo aver donato alMa non solo: le partite di FIFA 20 saranno pubbliche registrate attraverso il profilo di Twitch della NHH ed il pubblico durante e dopo i match potrà donare allo stesso link.I fan quindi potranno giocare contro l'avatar di Eddy Veerus de Il Pgante, Shade, Junior Cally, Edo Fendy, Roofio, Giovanni Antonacci... Che dalle loro case in città diverse da Roma a Bologna da Milano a Vicenza affronteranno le squadre dei fan che vorranno contribuire alla campagna più originale ed attiva in questo momento particolarmente difficile.Grazie all'amicizia con il giornalista Roberto Marchesi tutte le partite avranno un telecronaca live.