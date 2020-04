Si muove anche Facebook, che stanzia 3 milioni di dollari per i giornalisti in Europa. La cifra costituisce il Fondo di sostegno Covid-19 per il giornalismo europeo, annunciato oggi dal Facebook Journalism Project insieme al Centro europeo di giornalismo. Il fondo è destinato a "editori di piccole e medie dimensioni e a giornalisti in difficoltà, nei Paesi più colpiti dall'epidemia, per aiutarli a sostenere la propria attività e a fornire notizie sul Covid-19 alle comunità locali”. Il Centro deciderà a chi assegnare le risorse, utilizzabili tra l'altro per newsletter dedicate al coronavirus, rimozione del paywall e assunzione di giornalisti freelance.