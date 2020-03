Quarantena, un po' ovunque nel mondo. Dai campioni dello sport alle persone comuni, tutti devono restare a casa per salvare vite. Cosa fare? C'è commenta sui social, chi legge, chi ascolta musica, chi gioca. Tra le mura o, i più fortunati, in terrazza o in giardino. L'obiettivo è per tutti lo stesso, far passare il tempo e, perché no, renderlo produttivo. Ritorneremo, ma non ora.