Nella giornata di ieri il Presidente dellaaveva inviato una lettera alper richiedere attrezzatura e mascherine per aiutare la, che - dalle sue parole - sembrava essere lasciata da sola.Oggi lo stessoma non solo. Queste le parole del Presidente della Regione tramite il suo profilo Facebook:Non è un grande quantitativo, ma ci auguriamo che sia l'inizio di un programma più ampio di consegne alla Campania del materiale sanitario necessario. Di queste forniture, com'è noto, è responsabile esclusivamente la Protezione Civile. Controlleremo ora per ora che questo programma di consegne vada avanti in maniera programmata. Per il resto,. È confermato l'arrivo per lunedì di un primo blocco del milione di kit rapidi che la Regione Campania ha ordinato direttamente a fornitori cinesi. Questo darà un altro importante aiuto per le verifiche rapide su casi di pazienti positivi. Stiamo procedendo per quanto riguarda le visiere trasparenti, nella verifica di un prototipo per farlo produrre direttamente ad aziende campane.