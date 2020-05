Dejan Lovren sostenitore delle teorie complottiste? In una recente diretta Instagram in cui Bill Gates ringraziava gli operatori sanitari, il difensore del Liverpool, obiettivo di mercato di Lazio e Roma, ha commentato attaccando il fondatore di Microsoft: "Game over Bill. People are not blind!" (letteralmente: "Fine dei giochi Bill. La gente non è cieca!").



Il motivo dell'attacco, riporta il Daily Mail, risiede nel supporto di Lovren a Davic Icke, complottista tra i più seguiti nel Regno Unito, secondo cui il coronavirus è diffuso dal network 5G e ogni futuro vaccino conterrà microchips nanotecnologici per controllare le persone.