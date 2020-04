La maledizione del difensore centrale continua. Dopo gli addii in serie di Benatia, Marquinhos, Castan, Rudiger e Manolas. Il gigante inglese si allontana sempre più da una Roma che, con la, non potrà permettersi spesi importanti in estate. Il difensore, arrivato in prestito oneroso dal Manchester United.per un giocatore over 30 che quasi sicuramente non garantirebbe una futura plusvalenza. A meno di sorprese, quindi, Smalling saluterà la Roma a fine stagione (dovrebbero essere estese le scadenza dei prestiti almeno al 30 luglio) anche perché le richieste allo United per il forte difensore inglese non mancano: dall’Everton al Tottenham passando per la Juve.è già al lavoro per trovare il sostituto. Identikit: esperienza e costo basso.La Roma guarda principalmente ancora in Inghilterra. Soprattutto ai giocatori in scadenza. In pole c’è un vecchio pallino come Jan Vertonghen che non ha trovato l’accordo col Tottenham e quindi può liberarsi aIl suo stipendio andrebbe a sostituire nel monte ingaggi proprio quello di Smalling.Il belga, primatista di presenze con la sua nazionale, trova poco spazio con Mourinho e a 32 anni è pronto a firmare probabilmente l’ultimo contratto importante della sua carriera.In seconda fila un altro vecchio obiettivo comeIl croato era stato vicinissimo proprio la scorsa estate prima della virata su Smalling. Il suo contratto scade nel 2021 e si può liberare a basso costo dal Liverpool. Su di lui c’è pure l’interesse della Lazio. Un altro giocatore in scadenza 2021 e con un passato pure in Italia èpronto a lasciare l’Arsenal dopo 2 anni non esaltanti. Un tentativo, anche se non sarà facile visti i rapporti tesi con Cairo, sarà fatto di nuovo per N’Koulou che ha ritrovato la pace col Torino ma ha il contratto in scadenza tra un anno. Più facile arrivare a. Da tempo, infine, la Roma è sulle tracce di Klostermann del Lipsia che può giocare anche da difensore centrale anche se gioca quasi sempre da terzino destro.