Dati inquietanti per gli Stati Uniti, che si avvicinano pericolosamente all’Italia come numero di contagi: 6858 i nuovi casi, con 53 morti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, i nuovi casi sono 37.258, oltre 7.000 in più in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa 100 più in poche ore.