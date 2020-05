La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Non tutti i calciatori corrono gli stessi rischi di contagio da coronavirus. Secondo uno studio dell'università di Aarhus (Danimarca), riporta Il Corriere della Sera,: questo infatti il ruolo più esposto, avendo una media di contatto di due minuti rispetto al minuto e mezzo della media generale.Oggi riprendono gliper i club di: sulla piattaforma Change.org, il Comitato Consumatori Lazio ha lanciato l'appello e la raccolta firme per chiedere al premier Conte e al ministro Spadafora la riapertura del campionato., capo globale della divisione sport di, analizza a Tuttosport i rischi per il calcio: "Bundesliga in fuga? Certamente sta sfruttando in modo eccellente il palcoscenico sul quale per il momento è da sola. Un po' come gli inglesi durante la pausa natalizia, i tedeschi ora sono al centro del mondo, unico campionato di un certo livello che offre partite agli appassionati. Questo regala enorme visibilità al campionato, ai marchi dei singoli club e ai loro sponsor. Oltretutto hanno maggiore possibilità di terminare la stagione avendo solo 74 partite da giocare rispetto alle nostre 124. Limiteranno moltissimo i danni legati alla pandemia di Covid. Noi avevamo calcolato che se non avessero ripreso avrebbero avuto perdite fra i 650 e i 750 milioni, adesso saranno decisamente meno. Nasce lo spread del pallone? Si può dire anche così. Più tecnicamente si può ipotizzare che i club tedeschi aumentino in modo significativo il loro potere d'acquisto, avendo a disposizione maggiore liquidità in un mercato che vedrà inevitabilmente scendere i prezzi dei calciatori. La Serie A, anche in caso di ripresa del campionato, subirà un deprezzamento medio del 17% che potrebbe diventare del 26% in caso di mancata ripresa. Perdite? In caso di stop le abbiamo calcolate in 650 milioni di euro. A questo si deve aggiungere la svalutazione dei giocatori e calcolare il caldo dell'indotto. Diciamo che non è una follia pensare che il settore, in caso di mancata ripartenza, possa accusare danni per almeno un miliardo".Il proprietario dell'ha concesso una lunga intervista a Repubblica: "Non voglio ripartire a giugno perché bisogna usare il buon senso. Mi sembra assurdo incaponirsi su questa accelerazione. Io non dico che non si debba ricominciare il campionato, ma che lo si deve fare in sicurezza. Il punto non è il protocollo in sé, ma il fatto che siamo quasi a fine maggio e che le forzature non servono a niente. Mi passi il paragone, ma è come se si volessero fare diventare di 12 ore le giornate, che ne hanno 24. Un calendario come quello ipotizzato non è applicabile: si rischiano soltanto infortuni a catena. Bisogna trovare soluzioni diverse. Una può essere quella dei play-off e dei play-out. In ogni caso l’Uefa aveva indicato il 2 agosto come data limite per potere giocare le coppe e si può anche ragionare con l’Uefa di questo".Due settimane chiave per la ripartenza del campionato. La Figc si è adeguata al Decreto e ha sospeso gli eventi sportivi fino al 14 giugno, ma non è ancora una data definitiva e spera e lavora per una riapertura al 13 giugno. Intanto, domani in programma Consiglio federale.