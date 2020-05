La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.Oggi è un giorno importante per la ripresa del campionato di calcio italiano.. Oltre alla questione dei test sierologici e dei tamponi, il nodo da sciogliere è legato alla: secondo il comitato tecnico-scientifico chi è positivo va messo in quarantena per due settimane. L'ultima parola spetterà al Governo.. I club di Serie C discutono le proposte del direttivo di martedì su questa stagione da presentare al consiglio federale di domani. La maggioranza non vuole riprendere i campionati. Al voto l'ipotesi diIn ogni caso c'è il rischio di ricorsi.e capogruppo del Movimento5Stelle alla Camera, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Il tema principale è la tenuta economica dell'intero sistema calcio, va evitato il collasso. Produce lavoro e ricchezza, sono tutti soldi che entrano nelle casse dello Stato e che ritornano a tutti gli sport, poi migliaia di posti di lavoro sarebbero a rischio nel caso in cui il campionato non ripartisse. Nella fase iniziale. La nostra attenzione è seria e notevole, non possiamo permetterci di creare sofferenza economica al calcio. Il premier Conte conosce perfettamente il valore sociale e economico di quel mondo".ha dichiarato a La Repubblica:Ci chiedono di riprendere ad allenarci e di tornare in campo subito, concentrando dodici partite in un mese e mezzo: è ingiusto, ne va dell’incolumità di tutti i giocatori. Io parlo per me e per i compagni: se il prezzo della ripresa è farci male anche seriamente, non ne vale più la pena., ma magazzinieri, fisioterapisti, massaggiatori. Tutti a contatto, inevitabilmente. Sento che la soluzione sarebbe chiuderci in ritiro due mesi: non ha senso, è contro natura, siamo professionisti ma anche esseri umani, abbiamo mogli, figli. Non c’è nemmeno un protocollo ancora. Ci aspettiamo che chi ha il potere di decidere decida, non si può rimandare ancora. Per la Uefa il campionato deve finire a inizio agosto. È passata una settimana di maggio e noi ancora non ci alleniamo. Non è stato giusto partire scaglionati. Noi al Brescia ancora non abbiamo ricominciato, e non siamo gli unici. Certo, per ora si tratta di allenamenti individuali, ma bisognava partire tutti insieme.: certo, ce lo siamo chiesto, ci siamo telefonati spesso per sapere come stessimo: se lo abbiamo avuto lo scopriremo soltanto quando ci faranno i test prima degli allenamenti"., immuno-infettivologo ha dichiarato al Corriere dello Sport:Mi sembra un protocollo di grande attenuazione del rischio. Attenzione, il calcio non è solo la squadra, necessario anche un capillare controllo di tutto l'entourage che ruota intorno ai calciatori.e la passione. Naturalmente, adottando gli accorgimenti del caso: i sedili distanziati, le misure igieniche e i comportamenti responsabili".ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Mia madre usciva è uscita di casa per fare la spesa ed è stata colpita dal virus, a Brescia sono state giornate davvero drammatiche. I nostri calciatori sono rimasti tutti a Livorno, stranieri compresi, ad eccezione di Zima rientrato nel suo Paese per sbrigare delle questioni burocratiche. Per il momento, bisognerebbe che tutto ritornasse alla normalità e il coronavirus non facesse più vittime".