La pandemiainfluenza anche il mondo dello sport.segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.: l'infatti è stato inserito come primo e accederà direttamente mentre l'AZ, a pari punti, andrà ai preliminari come secondo per differenza reti. L'AZ contesta proprio queto criterio, avendo vinto entrambi gli scontri diretti in stagione (1-0 all'andata, 2-0 al ritorno).La Serie A stila il piano per la ripartenza con diverse opzioni sul tavolo: l'ultima prevede per il 13-14 giugno il recupero delle gare della sesta giornata di ritorno (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma), poi dal weekend successivo ripresa del calendario regolare.: secondo Tuttosport, playoff e playout potrebbero essere inseriti da inizio stagione (19 turni regolari e poi spareggi) per poter concludere un campionato compreso tra un avvio ritardato e l'Europeo in estate. Un 'una tantum' concesso alla Figc dalla norma ('lodo Gravina') inserita nel Decreto rilancio e che consente di cambiare i format solo per la prossima stagione.. Dal Consiglio Direttivo di ieri è emersa la possibilità di ripartire il 20 o il 23 giugno per finire il 20 agosto, la Leba B è pronta ad aiutare i club per garantire tamponi a tutti, ma ci sono ancora alcuni nodi da risolvere: a partire da come estendere i contratti in scadenza, serve un provvedimento da Fifa o ente legislatore e comunque grandi sacrifici da parte di squadre e tesserati.Non solo la Serie A maschile: come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prosegue la battaglia della presidente Ludovica Mantovani per. Tutto si deciderà nel vertice di giovedì con Spadafora.Il pericolo infortuni spaventa quasi quanto il virus: come si evince da uno studio sulla prima giornata post lockdown della, riporta Il Corriere della Sera,, dallo 0,27 allo 0,88 a partita.presentata dalla Figc e domani darà un verdetto in vista dell'incontro di giovedì tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio. Si va verso un sì condizionato da parte degli scienziati e i numeri positivi della curva contagi potrebbero portare all'attenuamento della norma che prevede due settimane di quarantena per tutti i contatti ravvicinati di un soggetto positivo.