La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



9.35 "Finire questo campionato è una forzatura per me, si va incontro a dei rischi: giocare in estate 12 partite ci porta incontro a rischi incredibili. Giocare alle 16.30 d'estate è scandaloso. Non siamo macchine, siamo esseri umani. Non è giusto dobbiamo dire la nostra". Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, di cui è capitano, si dice totalmente contrario al riavvio della Serie A. "Nel resto dell'Italia non si percepisce quello che è successo in Lombardia, molti mi chiedono per strada perché il calcio debba ripartire, molti hanno perso i loro cari. Secondo me questo campionato riparte in modo forzato e non sarà mai quello che si concluso a marzo".



9.20 "Secondo me si potrà concludere regolarmente questo campionato: ci ritroveremo di fronte a situazioni nuove e anomale, ma speriamo di poter arrivare alla fine". Così il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri a Radio Anch'io lo sport sulla ripartenza del calcio in Italia.



9.10 Club dello stato di Rio de Janeiro riunitisi domenica con la Federazione hanno deciso di riprendere gli allenamenti domani. Avrebbero anche fissato una data per ricominciare il campionato, interrotto a metà marzo: 14 giugno, senza pubblico.