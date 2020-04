Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.di supporto all'economia da parte del governo:. Per le società dilettantistiche ci sono 100 milioni di euro da prendere in prestito a tasso zero dal Credito Sportivo, le altre potranno contare su finanziamenti garantiti da parte dello Stato e sulla possibilità di ricapitalizzare entro dicembre le perdite oltre una certa percentuale. Sempre secondo il Corriere dello Sport, c'è attesa per la cassa integrazione in deroga per i redditi fino a 50mila euro lordi annui e per la proroga del termine di versamenti, ritenute e contributi già sospesi a marzo.ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica:Sono molto preoccupato e realista, stiamo combattendo contro un nemico che sta vincendo: non si può pensare che basti l'abrogazione di un decreto per riprendere come niente fosse. Ho sempre fatto riferimento a quello che accadev, che è ben diverso. Il calcio sa sempre riequilibrarsi, benché in uno scenario economico devastante: non ne uscirà indenne, ma pagherà in misura minore rispetto ad altri settori industriali.Noi all'Udinese non credo che ricorreremo alla cassa integrazione per i dipendenti, i loro stipendi, ma quelli dei giocatori. Mi preoccupo molto quando sento parlare i rappresentanti dell'Assocalciatori".ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Il mio messaggio del 9 marzo ('Andrà tutto bene #Restate a casa') sorprese anche mia moglie, orao un'altra frase che mi farò venire in mente in queste settimane.ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:per regolarità sportiva, però non ha senso affrettarsi con la pandemia in corso".ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:. Molti presidenti non potranno più ricapitalizzare le società perché le loro aziende sono state travolte dalla crisi".ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Le nostre vite cambieranno, ma sarà un processo in vari step. Uno dei più importanti,dopo un gol, senza pensare che può essere pericoloso. La curva del contagio sembra in calo: sarà quando sarà, ma: no problem, anzi. Quanto agli ingaggi, è un momento difficile: ognuno deve fare la sua parte".