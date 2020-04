Calciomercato.com segue i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, chiedendo di "proporre al Coni e alle federazioni sportive diA oggi soltanto 10 club possono garantire centri adeguati alle misure di sicurezza, per gli altri si studiano delle alternative.Tutti i presidenti sono d'accordo nel seguire la linea tracciata da Oreste Vigorito del Benevento, deciso aha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:per limitare i danni sportivi e finanziari. La crisi è globale e spaventosa, la soluzione deve essere condivisa., poi dovranno cambiare le normative internazionali sul calciomercato. Qui in Germania non abbiamo ancora i numeri dell'Italia, ma il livello di attenzione adesso è altissimo. Da tre giorni ci alleniamo a gruppi di quattro o cinque, rispettando i protocolli sanitari.Al Bayern tutti noi manager, dirigenti, tecnici e giocatori abbiamo scelto di ridurre del 20 per cento lo stipendio di aprile per garantire che non fossero toccati quelli degli impiegati, di tutto il personale che lavora nel club".con un reddito inferiore ai 50mila euro annui.ha dichiarato durante una diretta su Instagram con il Fenomeno Ronaldo: "Tutti vogliamo tornare a vedere il calcio, ma prima viene la salute. Giocheremo quando potremo farlo, non so se a luglio o forse ad agosto. Non dobbiamo mettere pressione, ma prepararci e farci trovare pronti quando i governi diranno che si potrà. Finché c'è un rischio, non si gioca".ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "La priorità è la salute eChi decide deve però tenere conto di tutte le variabili. Di sicuro non sarà come prima e non si potrà far finta di niente. All'inizio. È un virus sconosciuto e nessuno sa realmente quanto può nuocere, ma ora che i miei compagni stanno bene sono più tranquillo".ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Ragazzi state a casa, questo non è il momento per fare i fenomeni.Sto a casa, vedo tanta tv, leggo, sento i miei figli Nicola e Mauro e le mie nipoti. In Sardegna siamo meno esposti, ma al Nord, specie dalle mie parti, in Lombardia, la situazione è ancora difficile. Le foto dei camion dell'Esercito con le bare dei morti rimarranno nei nostri cuori. I tanti calciatori contagiati in Serie A in avvio hanno fatto capire che si ha di fronte un virus che corre e può fregare chiunque, nessuno può chiamarsi fuori. Adesso conta dimostrarci persone serie, civili e responsabili. Le rinunce e i sacrifici ci ripagheranno. La salute vale più di tutti gli eventi calcistici, dobbiamo stare a casa per venirne fuori in fretta e quanto prima. Altrimenti diventa un'angoscia. Mancini sta facendo un gran lavoro, ha un gruppo giovane che può solo migliorare. Ne coglierà i frutti l’anno prossimo".ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il calcio è la terza industria del Paese, ma è sistematicamente in perdita e così alla lunga si fallisce. Soprattutto dalla B in giù: o ci diamo una regolata o è dura. Bisogna rendere sostenibile questa attività, altrimenti molti imprenditori seri non se ne occuperemo più e si darà campo agli avventurieri. Con gli operai in cassa integrazione non potremo più mettere nostre risorse, bisogna avere costi uguali ai ricavi. La scorsa stagione la Serie B ha perso oltre 90 milioni di euro, questo stop costa quasi 3 milioni di euro in media a club. Se si conclude il campionato lo scenario è meno dannoso, altrimenti è un disastro, senza diritti tv, sponsor e botteghino.Il taglio degli stipendi? Se non si gioca non si può pretendere il pagamento della prestazione, lo dice la legge. I legali dicono che se non si può finire il campionato per ordine pubblico, non siamo tenuti a pagare. E se si riprende 8-10 maggio sono due mesi di prestazioni inesistenti.E la stagione 2020-21 sarà tutta nel 2021, da gennaio a ottobre, e così nel 2022 quando ci sarà lo stop per i Mondiali del Qatar".ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Vogliamo dare un contributo per aiutare l'Italia in questa gravissima emergenza, poi con gli ex calciatori del Palermo abbiamo deciso di raccogliere qualcosa per quelle famiglie che hanno bisogno di beni di prima necessità. Il calcio è la mia vita, ma ora la priorità è la salvaguardia della salute di tutti. Quando saremo fuori dal tunnel non vedremo l’ora di ripartire, io per primo. Siamo tutti nella stessa situazione e tutti chiamati a fare un sacrificio economico. Dobbiamo rispettare con buonsenso le regole per uscire quanto prima da questa pandemia.ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi sono scambiato dei messaggi con, l'ho sentito carico. Il taglio degli stipendi va gestito da chi sa. E va superato anche il confine italiano e capire se l’Europa è veramente Europa. Non possiamo risolvere la questione da soli. La disgrazia può essere un’opportunità per rendere più forte un continente che deve dimostrare di saper trovare soluzioni condivise. Certo, ci saranno da fare dei sacrifici. E non dovremo difendere ognuno il proprio orticello, un male tipicamente italiano".