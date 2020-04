La pandemia coronavirus sta cambiando il mondo. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata relativi al mondo dello sport.







10.05 Come riferisce La Stampa, il Torino ha intenzione di sfruttare le strutture del "Filadelfia" per effettuare il ritiro in vista della possibile ripresa del campionato. Nonostante attualmente sia sprovvista di foresteria e mensa, il centro di allenamenti granata viene comunque preferito a ipotesi alternative come Novarello. L'idea è di avvalersi delle strutture alberghiere nei pressi del "Filadelfia".





9.50 Un altro punto importante della normativa è che in ogni momento della giornata di ritiro e durante i viaggi, calciatori, componenti dello staff e tutte le persone coinvolte dovranno indossare guanti e mascherine di protezione.





9.40 Nel protocollo di sicurezza che la FIGC sottoporrà al Ministro della Salute Speranza e a quello dello Sport Spadafora, è prevista anche l'imposizione della distanza di sicurezza di 2 metri tra i calciatori durante la prima fase di ritiro. Non sarà possibile avvicinarsi nemmeno sui campi di gioco, tanto che gli allenamenti saranno svolti a gruppetti separati; a partire dalla seconda/terza settimana, anche le partitelle saranno condizionate e sarà consigliato - laddove non fosse indispensabile - il rispetto della distanza minima.