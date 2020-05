La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.



8.50 - La finale della Coppa di Germania si giocherà il 4 luglio: lo ha annunciato la Federazione calcistica tedesca (Dfb) al termine della seduta dell'organo direttivo. Le semifinali (Bayern Monaco-Eintracht Francoforte e Saarbrucken-Bayer Leverkusen) si giocheranno in gara unica tra il 9 e il 10 giugno mentre la finale si disputerà sabato 4 luglio. Tutte le gare saranno a porte chiuse.



8.40 - Potrebbe riprendere dopo metà giugno la stagione del baseball giapponese. Lo ha annunciato lunedì il presidente della lega.



8.30 - "La Spagna ha bisogno del calcio come motore economico, ma ancora di più come distrazione. Sarà un bene per tutti” Lo ha detto il difensore del Real Madrid Sergio Ramos.



8.10 - La Banca nazionale canadese ha offerto contributi ai 23 tennisti del Paese che si trovano ad affrontare problemi finanziari a causa della pandemia di coronavirus. Tennis Canada ha annunciato le sovvenzioni da 10.000 a 20.000 dollari canadesi, gli importi dipenderanno dalla classifica di un giocatore.



8.05 - La federcalcio bielorussa ha rinviato due partite perché i giocatori di due squadre (Minsk in prima divisione e Aesenal Dzerzhinsk in seconda) potrebbero esser positivi al coronavirus. Minsk e Neman Grodno dovevano giocare venerdì e l’Arsenal doveva affrontare Lokomotiv Gomel sabato.