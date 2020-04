El Sevilla Fútbol Club se ve obligado a presentar un ERTE por la suspensión indefinida de LaLiga.

El Consejo agradece a la primera plantilla y cuerpo técnico la predisposición mostrada.

Los miembros del Consejo y principales ejecutivos reducen voluntariamente sus emolumentos. — Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) April 8, 2020

Dal nostro partner OAsport.it Wrestlemania 2020 è stato l’evento più social della storia della WWE: 13,8 milioni di interazioni su Facebook, Instagram, Twitter ovvero numeri da capogiro che hanno letteralmente stracciato tutti i precedenti. Stiamo parlando dell’evento clou della stagione di wrestling, un vero e proprio show seguitissimo negli USA ma non solo. L’edizione numero 36 del pay per view più importante dell’anno è stato trasmesso nel weekend del 4-5 aprile, ovvero una decina di giorni dopo la sua reale disputa (25-26 marzo): i lottatori sono saliti sul ring di Orlando la settimana prima, le immagini sono state congelate e poi trasmesse in differita per allietare il pubblico in piena emergenza coronavirus. WWE Italia ✔ @WWE_Ufficiale È uscita una Big serie e vi aspetta per grandi risate.

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport.segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sportnella decisione da prendere sul taglio degli stipendi. I club sono d'accordo sul fatto di ripartire e concludere la stagione, altrimenti sono già pronti diversi ricorsi in tribunale.Siviglia in cassa integrazione. Il club spagnolo ha confermato sui propri profili ufficiali di aver attivato una ERTE (la nostra cassa integrazione) per la prima squadra e lo staff con i membri del consiglio direttivo che, invece, si sono ridotti autonomamente l'ingaggio.In Corea del Sud dove i contagi sono sempre più in picchiata lo sport è pronto a ripartire. A inizio maggio con le partite ufficiali e il 21 aprile con alcune amichevoli è stato dato il via libera ai club del campionato di baseball per riprendere le attività e far partire il campionato.Secondo la Gazzetta dello Sport nella fase 2 della ripresa potrebbe già esserci il. Un'ipotesi che dovrà essere discussa in sede di governo e che non farebbe ripartire le sessioni di corsa all'aperto per tutti i cittadini, ma solo per atleti professionisti e in impianti ben controllati.L'emergenza coronavirus ferma anche il Moard, la più importante esposizione dedicata al moto design. L'edizione 2020 era in programma il 9 e 10 maggio a Milano, ma gli organizzatori dell'evento lo hanno annullato per il perdurare dell'emergenza Covid-19.​Wrestlemania 2020 è stato l’evento più social della storia della WWE con 13,8 milioni di interazioni su Facebook, Instagram, Twitter e la più importante azienda che produce spettacoli di wrestling non ha intenzione di fermarsi nonostante l'emergenza coronavirus che sta bloccando gli Stati Uniti. ​La WWE ha infatti confermato che a porte chiuse sono stati registrati anche i prossimi spettacoli di Raw, Smackdown ed NXT perchè "l'enterteinment non si ferma e darà sollievo a milioni di americani chiusi in casa per il virus".