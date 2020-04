Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata.attraverso un comunicato ufficiale: "Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo. E’ sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chiunque vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti. L'obiettivo prioritario è superare l’emergenza sanitaria, per quanto riguarda il campionato la volontà di tutti resta quella di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza".Ieri c'è stato un contatto durante il tavolo delle componenti federali, ma a breve ci sarà un incontro. Oltre al taglio degli stipendi, c'è il problema dei contratti in scadenza a fine giugno. La Fifa ha raccomandato di estenderne la durata, la Uefa sta lavorando a un accordo con Fifpro, Eca e Leghe nazionali per considerare la: sarebbe meno complicato giocareper evitare eventuali ricorsi. C'è un'ipotesi di far giocare tutti iUno dei nodi da sciogliere è legato a come comportarsi in caso di nuovi contagi tra i giocatori. Il Corriere dello Sport riporta la proposta di una fonte che preferisce restare anonima:Cioè le partite ogni settimana, ma sfalsate in modo tale che ogni squadra giochi ogni due. Praticamenteha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziare e per tentare di frenare quella montagna di debiti che il movimento stesso ha prodotto.E comunque so bene che c’è chi la vuole cotta e chi cruda ed è difficile mettere assieme tante teste. Sto a guardare, spero che sia possibile tornare alla normalità e dunque al calcio che piace a me. E se ce ne sarà ancora la possibilità, se me la daranno, di fare ciò che mi diverte: allenare, a modo mio".ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:Come fanno a ricominciare atleti che sono fermi da due mesi? DovrebberoNegli spogliatoi ci sono 50 persone: come si fa ad azzerare il rischio? Ci sono interessi importanti in ballo, ma non bisogna esagerare. Sono un privilegiato, ho una famiglia felice e anche la piscina. Mi guardo 3 o 4 partite di calcio al giorno in tv. Quando tutto questo sarà finito forse mi impegnerò di più in televisione o magari mi dedicherò a un'altra mia grande passione e mi metterò a fare il direttore sportivo. Mi piace da quando ho messo piede a Coverciano per prendere il patentino".ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi manca la routine di allenarmi tutti i giorni e l'atmosfera degli spogliatoi. Mi piacerebbe tornare a segnare nel nostro stadio, sarebbe bello".ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:E saranno contenti anche quelli a cui non piace il pallone perché sarebbe quasi un segno di normalità. Ma sempre tenendo in mente che ora il campionato è in secondo piano: prima di tutto salviamo più vite possibile, poi ci sarà sempre tempo per giocare. Se si giocasse,Il vincitore sarà meno importante del solito visto ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Tante volte ci si chiede perché una squadra che ha meno talento vinca: vuol dire che è stata più unita e concentrata sull'obiettivo. Vale per i campionati e pure per il coronavirus".si racconta al profilo Instagram della Gazzetta dello Sport: "Sono a Bergamo da una ventina di giorni con moglie e i tre piccoli, prima ero a ad Ascoli. Ma qui ho un giardino grande, i bambini possono sfogarsi. Conosco bene i bergamaschi, sapranno rialzarsi.ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:, perché con quello che è successo molte squadre scompariranno. Sono rientrato a Livorno, mi dedico alla famiglia e porto avanti il lavoro aggiornandomi continuamente. I contatti con il mio staff sono quotidiani, ma il campo mi manca.perché hanno acquisito un vantaggio largo e andrebbero in B con merito. Queste squadre vanno tutelate, e lo stesso vale per il Benevento in A., ma in extrema ratio se ne potrebbe fare uno fra le 3 o 4 società con i requisiti migliori".ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Una pandemia del genere pone di fronte all'intera società, non solo il mondo del calcio,Ce lo insegna la storia. Il mio è un atteggiamento positivo e realistico. Non è scontato che si esca migliori, ma ci dobbiamo provare. Invece quello che sto vedendo è molta attenzione sull'immediato, su mettere una toppa al problema, senza avere una visione di insieme su come migliorare per il futuro. In una visione d’avanguardia,per la società perché porta valori e piace alla gente, perché contribuisce al benessere delle persone. Coglierei proprio questa necessità diha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Cremona è stata da subito una delle città più colpite dal virus, sentivo in continuazione passare ambulanze a sirene spiegate e ogni sera il conto dei morti e dei ricoveri in terapia intensiva era altissimo. Tanti miei compagni erano riusciti a raggiungere casa, a Cremona siamo rimasti io, Piccolo e Migliore. Travolti da una tragedia sempre più grave. Chi non vive in quella realtà non può capire, qui a Roma la situazione è molto più tranquilla.Sono convinto che prima o poi si dovrà tornare a correre su un terreno di gioco, ma lo si dovrà fare in massima sicurezza. Paura no, però la preoccupazione razionale è a dieci.