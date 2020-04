Calciomercato.com segue tutti i principali aggiornamenti di giornata in tempo reale.. Per il momento non è stata fissata una riunione nella quale si analizzerà la possibilità di fare, ma non va escluso che, se la richiesta sarà portata avanti oltre che dalla Premier League, da altri campionati, a breve non ci siano novità. Come si legge sul Corriere dello Sport, sarebbe una variazione temporanea del regolamento, per fronteggiare l'emergenza.: tamponi e esami del sangue in serie, clausura nei centri tecnici sanificati o in hotel, controlli rigidi e zero contatti con l'esterno per calciatori, staff e personale di servizio. Come si legge sul Corriere della Sera, il protocollo, una volta vidimato dalla Figc, sarà vagliato dal governo. Se tutto andrà bene, gli allenamenti ripartiranno e il campionato potrebbe ricominciare, a porte chiuse, a fine maggio.La Uefa, che vorrebbe far applicare ai club europei lo stesso protocollo medico per garantire la sicurezza, la prossima settimana ha in agenda una serie di incontri, tra cui quello con le 55 federazioni, per discutere iha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "E’ una situazione particolare per tutti. Mi sono adeguato, cerco di viverlo al meglio, rispettando le regole.Ho la speranza che possa tornare tutto come prima, anzi meglio. In generale nello strutturare meglio il lavoro aziendale, con più attenzione a certi valori. Lo Stato deve stare vicino agli imprenditori per farli ripartire nelle migliori condizioni, l’imprenditore dà la possibilità di lavorare a tante persone, bisogna aiutarlo a ripartire., ma avendo anche mio figlio in questo mondo, provando affetto per tante persone, è giusto che si riparta rispettando determinati protocolli che arrivano da persone competenti. L’azienda calcio può essere considerata alla stregua delle fabbriche. E’ giusto che si riparta insieme. Il calcio ha una valenza sociale, è un momento di aggregazione, anche se si seguirà da casa. Bisogna tornare alla normalità. Come si sta pensando di far ripartire le fabbriche, credo che si possa fare lo stesso per il calcio, ma il come lasciamo che lo decida chi sa. Va seguito il protocollo dei medici sportivi, rispettando i tempi che prescrivono.Vanni riadattati i muscoli del calciatore al gesto tecnico".