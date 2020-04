Il coronavirus mette a dura prova l'amore. Chi ha il fidanzato o la fidanzata lontano dovrà aspettare ancora prima di poterlo/la riabbracciare. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo discorso alla nazionale, ha spiegato che "dal 4 maggio sono consentiti gli spostamenti per incontrare congiunti della stessa regione, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". Congiunti, quindi, o più semplicemente parenti e familiari.



POVERI FIDANZATI - Non saranno invece possibili gli incontri per chi non ha un legame riconosciuto dalla legge, di sangue o legale (matrimonio). Muoversi per vedere il fidanzato o la fidanzata è vietato. Restano autorizzati solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari.