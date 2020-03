È un Floro Flores molto arrabbiato quello che si vede sui social tra ieri e oggi. L'ex giocatore napoletano ha espresso tutto il suo dissenso nei confronti della classe politica. Questo il suo post su Instagram:



"Vorrei dire a tutti 'sti geni che parlano sempre dei calciatori - a prescindere che io non lo sono più - però basta, i calciatori sono sempre i primi che davanti alle difficoltà fanno beneficenza. Quando c'è da aiutare il prossimo non si tirano mai indietro. Ma 'sti geni di politici invece di parlare e avere i portaborsa dietro si riducessero lo stipendio e risolvessero il 50% dei problemi. Avete rotto il cazzo. Prima dicevate che potevamo svolgere la nostra vita regolarmente, ora tutto chiuso e blindato. La colpa? Dei calciatori che guadagnano troppo!!!! Mah. Almeno noi proviamo a far divertire le persone! Voi cosa fate? Avete messo l'Italia al tappeto".