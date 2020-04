Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana spiega a La Repubblica la decisione di introdurre l'obbligo di mascherina o protezione al viso per contrastare la diffusione del coronavirus: "Ho preso questa decisione perché tantissimi scienziati ci dicono che è più opportuno e in ogni caso più rispettoso verso gli altri utilizzare qualcosa per coprire il naso e la bocca. Visto che in questo periodo non si passa la vita in giro e si esce di casa solo per fare la spesa o andare in farmacia mi sembra che questa decisione sia stata utile. Le parole di Borrelli? Affermazioni come queste io penso che sarebbe meglio evitarle. Può fare quello che crede, io non voglio fare polemiche. Ha delle idee diverse e non mi permetto di criticarle. Preferisco sottolineare che il professor Rezza dell’Istituto superiore di Sanità ha riconosciuto che coprire comunque il naso e la bocca è utile. Foulard e sciarpe in assenza di mascherine? Sempre meglio di niente finché non c’erano le mascherine. Le faccio un esempio banale. Le è mai capitato di parlare con qualcuno mentre fa la spesa? Magari non ci si accorge e dalla bocca escono delle goccioline di saliva. È chiaro che la mascherina è la soluzione migliore, ma coprire il naso e la bocca aiuta".