La stagione per Ligue 1 e Ligue 2 è virtualmente conclusa. Secondo quanto riferiscono RMC Sport e L'Equipe infatti, il governo francese non darà il via libera alla ripresa dei campionati dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, con Federazione e Leghe che lavoreranno per definire la gestione della classifica e per cominciare la prossima stagione ad agosto.