Anfield è uno dei pochi stadi che sta ospitando una partita di Champions League a porte aperte. Ciò nonostante, anche a Liverpool sono in atto alcune contromisure per limitare la diffusione del coronavirus, come ad esempio il divieto di strette di mano. Per questo, quando alcuni tifosi dei Reds hanno chiesto un cinque Jurgen Klopp, l'allenatore non l'ha presa bene: "Tirate via le mani, fottuti idioti". Klopp ha rispettato le nuove normative anche nel momento del saluto all’allenatore avversario, visto che ha accolto Diego Pablo Simeone con un colpetto sul gomito.