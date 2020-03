La Serie A si ferma per il coronavirus, ma non la Champions League e così Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale, resta in programma il 17 marzo a porte chiuse all'Allianz Stadium di Torino. Uno scenario che lascia perplesso il tecnico dell'OL Rudi Garcia che in conferenza stampa commenta: "La Juve ci ha confermato che giocheremo a Torino a porte chiuse e c'è anche l'ok della Uefa. Il premier italiano ha disposto che non si giochino partite in Italia, poi ha detto che questa disposizione non vale per le gare internazionali. Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è zona protetta, non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non. E noi lunedì dovremmo andare in Italia. La cosa strana è che sono state vietate le partite a livello nazionale e non quelle di Champions League. Non nascondo una certa perplessità ma rimane una mia opinione".