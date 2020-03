Alexandr Hleb, ex centrocampista di Arsenal e Barcellona che ha da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato, ha parlato della situazione Coronavirus nella sua Bulgaria tra le colonne del Sun: "Adesso tutto il mondo guarda la nostra massima serie calcistica, perchè è l'unica a non essersi ancora fermata. Almeno le persone continuano ad essere felici, qui sembra che del virus non importi nulla".